Il reçoit des coups de machette dans un magasin à Colfontaine: deux individus inculpés de tentative de meurtre

Deux individus, l'un né en 1996 et domicilié à Colfontaine, l'autre né en 1989 et résidant à Boussu, dans le Hainaut, ont été inculpés de tentative de meurtre sur une personne née en 1995 et sans papier, a indiqué ce lundi le parquet de Mons.

Les faits se sont déroulés vendredi soir dans un magasin situé place Saint-Pierre à Wasmes (Colfontaine). La victime a reçu au moins trois coups de machette dans le bras. Un temps en danger de mort, elle est aujourd'hui sortie d'affaire, bien que toujours hospitalisée, a précisé le parquet.

Les circonstances de l'agression ainsi que son mobile n'ont pas été précisés. Les deux agresseurs ont été interpellés et inculpés après audition. Le parquet a précisé que l'altercation entre les trois individus, qui se connaissaient, faisait suite à une autre qui avait eu lieu au préalable.