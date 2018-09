Il s'appelle Luc Anus et sa campagne électorale vient de décoller à Lobbes…

Bien malgré lui, le candidat socialiste de la localité hennuyère fait un (léger) buzz sur les réseaux sociaux. Son patronyme est tourné en dérision, mais il ne le vit pas si mal...

Les candidats aux prochaines élections sont en pleine campagne. Les affiches se multiplient sur les réseaux sociaux comme sur les espaces d'affichage. Le but: faire parler de soi, bien entendu, pour influencer les électeurs au moment du vote, le 14 octobre prochain.

Mais si les médias parlent de Luc ce jeudi, ce n'est pas spécialement à cause de son programme pour la commune de Lobbes. D'après SudPresse, dès que l'affiche électorale du candidat socialiste a été diffusée sur Facebook, elle a fait l'objet des blagues les plus bêtes et méchantes. Et vous connaissez l'imagination des réseaux sociaux, chacun voulant faire une meilleure blague que son voisin.

Elles ciblent son nom de famille, qui est Anus.

"Personnellement, j’arrive à ne pas le vivre trop mal. Mais le manque de respect des gens, qui se sentent évidemment très forts derrière un écran, est vraiment petit. Ça ne m’étonne pas que des personnes plus faibles puissent en arriver à avoir des pensées suicidaires", peut-on lire dans les colonnes du quotidien.

Le jeune homme de 26 ans, bien connu dans son village, n'a donc aucun problème avec son patronyme atypique. "Je ne le porte pas sur Facebook, simplement parce que le réseau social ne l’accepte pas… Mais je n’ai jamais envisagé de le modifier. Même quand j’étais plus jeune à l’école, on ne m’avait jamais embêté à ce sujet. Certaines personnes que je croise pour la première fois ne me croient pas au début, mais cela s’arrête là".