Ils avaient transformé leur appartement en supermarché de la drogue à Tournai: plus de 80 clients s'y bousculaient chaque jour

Un couple, en état de récidive, a été condamné lundi par le tribunal correctionnel de Tournai, dans le cadre d'un vaste trafic de stupéfiants organisé depuis leur appartement, situé le long de la rue Royale à Tournai. Lui a écopé de 30 mois de prison et elle de 37 mois. Ils bénéficient d'un sursis probatoire de cinq ans pour ce qui excède un an de prison ferme. Le frère de madame écope quant à lui de 20 mois de prison et sa compagne de huit mois, par défaut.



Enfin, le dealer de Tourcoing, qui s'était installé chez eux depuis deux jours, est condamné à une peine de deux ans de prison avec sursis de trois ans. Il avait été envoyé en Belgique avec un téléphone, de la drogue et une adresse. En échange de quelques grammes, le couple l'avait laissé transformer leur appartement en supermarché de la drogue.

Plus de quatre-vingt toxicomanes se bousculaient chaque jour devant la porte d'entrée. Le 25 mai 2018, la police avait débarqué dans l'appartement. Le couple et le Tourquennois avaient été placés sous mandat d'arrêt. Ils ont comparu détenus à l'audience. Notons que le tribunal a révoqué un sursis accordé à la dame sur une précédente condamnation. Elle devra donc purger dix mois de prison en plus pour des faits similaires.