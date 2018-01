Ils braquent une pharmacie à Haine-Saint-Pierre: avez-vous des informations concernant ce vol à main armée ?

A la demande du parquet du Hainaut, nous diffusons cet appel à témoins suite à un vol à main armée à Haine-Saint-Pierre.

Le mardi 21 novembre 2017 à 18h15, deux individus ont commis un vol à main armée à la pharmacie située rue de l’Harmonie à Haine-Saint-Pierre (La Louvière). Les deux auteurs portaient des vêtements foncés.

Un des auteurs a menacé le personnel à l’aide d’une arme longue pendant que son complice dérobait le contenu de la caisse. Cet individu portait des gants jaunes et son visage était dissimulé par un masque ou un "masque-foulard" noir et blanc.





Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu