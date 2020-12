Colfontaine: ils organisent une fête et se font surprendre par la police à cause... d'un feu d'artifice

La police boraine est intervenue samedi dans une habitation à Colfontaine (province du Hainaut) où était organisée une fête d'anniversaire.

Non ils n'ont pas été prévenus par de la musique trop forte ou des voisins se plaignant pour tapage nocturne ou non respect des mesures en vigueur mais par un feu d'artifice... lancé par l'organisateur de la soirée!

Un acte peu discret et surtout interdit dans le cadre des mesures relatives à la crise sanitaire. Si la vente d’objets pyrotechniques n’est pas interdite, son usage l’est, en vertu de l’Arrêté ministériel du 28 octobre dernier.

Le texte relate notamment que "l'utilisation des articles suivants est interdite, tant dans le domaine privée que dans l'espace public : les artifices de divertissement de catégorie F2, F3 et F4 visés à l'article 5 de l'arrêté royal du 20 octobre 2015 concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques ; les articles pyrotechniques destinés au théâtre des catégories T1 et T2 visés dans l'arrêté royal précité ; les autres articles pyrotechniques des catégories P1 et P2 visés dans l'arrêté royal précité. En outre, il est interdit d'utiliser des canons sonores ou canons à carbure."

Les personnes présentes à la fête ainsi que l’artificier ont toutes reçu un procès-verbal pour rassemblement et non-respect des règles sanitaires. L’artificier amateur a reçu la double peine et a également été verbalisé pour avoir tiré le feu d’artifice.