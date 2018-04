Images extrêmement choquantes à Courcelles: il percute un piéton qui vient de l'importuner

Des images particulièrement choquantes ont été captées par une caméra de surveillance, samedi dernier, à Courcelles. On y voit un homme se faire renverser volontairement par une voiture. Il avait, apparemment, importuné son conducteur peu de temps avant. Ce dernier a pris la fuite, mais a fini par se rendre, de lui-même, à la police. Julien Crête et Julien Raway ont rencontré des témoins de la scène pour le RTLinfo 13H.

Le geste est d’une violence extrême. Un coup de volant sec et rapide pour déstabiliser un piéton, qui s’écroule instantanément sur la rue. Quelques secondes avant les faits, on remarque que la victime semble importuner le chauffeur, dont la réaction sera disproportionnée. "On a vu une voiture arriver, il a percuté le monsieur qui était là. Il avait bu, il était sur la voie publique. C’était assez violent le choc", a raconté un témoin de la scène au micro de Julien Crête. "Il avait un trou au niveau de la tête, il était très souffrant", s’est souvenu un autre.





"Il y avait des témoins en face, tout le monde l’a vu et après, il est parti"



Lors de l’enquête, la police va pouvoir utiliser les images captées par les caméras de vidéosurveillance d’un établissement de Courcelles. On y voit donc l’accident, mais aussi le chauffeur s’en aller. Ce dernier s’est finalement présenté au commissariat de police le plus proche. "Il est venu voir quand même le monsieur qu’il avait percuté, il y avait des témoins en face, tout le monde l’a vu et après, il est parti", a ajouté l’un des témoins.



Une enquête est toujours en cours pour déterminer le rôle exact joué par le chauffeur, qui risque des poursuites pour coups et blessures volontaires. La victime, âgée de 40 ans, s’en sort avec une commotion cérébrale et la jambe et le nez cassé.