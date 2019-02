Important dégagement de fumée à Charleroi: "Il y a un incendie près du contrôle technique"

(C) RTLINFO

Plusieurs personnes ont contacté notre rédaction via le bouton orange Alertez-nous pour signaler un important dégagement de fumée du côté de Montignies-sur-Sambre, dans la rue du Brachot. "Il y a un gros incendie", nous a confié un témoin. "La fumée semble venir d'une entreprise à proximité de la société Pyrotech et du contrôle technique", nous a précisé un autre.



Selon nos informations, l'incendie se serait déclaré dans un hangar.





Les pompiers confirment avoir été appelés mais n'étaient pas encore en mesure de nous en dire davantage.



Plus d'informations à venir.