Important dégagement de fumée près du Cora de Châtelineau: le feu s'est déclaré dans un garage

Plusieurs personnes ont contacté notre rédaction via le bouton orange Alertez-nous pour signaler un important dégagement de fumée du côté de Montignies-sur-Sambre, dans la rue du Brachot. "Il y a un gros incendie", nous a confié un témoin. "La fumée semble venir d'une entreprise à proximité de la société Pyrotech et du contrôle technique", nous a précisé un autre.









Contactés par nos soins, les pompiers nous ont précisé que l'incendie s'était déclaré dans un garage mécanique à 16h38. La cause du feu n'est pas encore déterminée. Pour l'instant, aucune victime n'est à déplorer. Des vérifications sont cependant toujours en cours car une personne est habituellement sur place, mais rien n'indique pour le moment qu'elle se trouvait dans le garage au moment de l'incendie.



Les pompiers de Charleroi, avec le renfort matériel d'autres casernes de la région, ont maîtrisé les flammes à 17h43.



Le service pollution de la Ville de Charleroi a été alerté pour prévenir d'éventuels problèmes quant à au traitement des eaux usées (étant donné que le bâtiment est un garage mécanique). Aucune mesure de confinement n'a été prise.