La police se déploie en nombre à Charleroi pour une prise d'otage

La police de Charleroi et la police fédérale se sont déplacées en nombre ce vendredi soir pour une prise d'otage dans la rue de l'Alouette à Charleroi. "Nous pouvons vous confirmer qu'il y a une prise d'otage, mais nous ne pouvons pas en dire plus car l'action de police est toujours en cours", nous a indiqué une porte-parole de la police fédérale vers 22h20 ce vendredi.



La police a dressé un périmètre de sécurité et a bloqué plusieurs accès durant l'intervention. Impossible pour l'instant de savoir s'il y a des victimes. C'est le parquet de Charleroi qui centralisera la communication vers la presse une fois les opérations terminées.



Plus d'informations devraient être disponibles dans les heures à venir.



Photos: Fabian Vanhove