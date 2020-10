Un policier armé s'est retranché dans un commissariat à La Louvière: seul, il menace de se suicider

"Que se passe-t-il à Haine-Saint-Pierre (La Louvière) ? Un quartier est bouclé et un important déploiement policier", s'interroge David via le bouton orange Alertez-nous. L'avenue de la mutualité et la place Saint-Paul ont été coupées à la circulation. Des policiers ont été déployés dans la rue. Selon nos informations, un policier s'est retranché au sein du commissariat et menace de se suicider. "Il n'était pas en service. Il a fait savoir qu'il se trouvait à l'intérieur des locaux. Il est armé. On a entendu deux coups de feu. Tout le dispositif a été mis en place pour tenter un dialogue et essayer de le convaincre de laisser tomber les armes", a indiqué le bourgmestre Jacques Gobert.

Les unités spéciales sont présentes afin d'entamer une négociation. Cela pourrait durer plusieurs heures.