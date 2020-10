Un policier armé s'était retranché dans un commissariat à La Louvière: il a mis fin à ses jours

"Que se passe-t-il à Haine-Saint-Pierre (La Louvière) ? Un quartier est bouclé et un important déploiement policier", s'interroge David via le bouton orange Alertez-nous. L'avenue de la mutualité et la place Saint-Paul ont été coupées à la circulation. Des policiers ont été déployés dans la rue.

Un policier s'était retranché au sein du commissariat et avait menacé de se suicider. "Il n'était pas en service. Il a fait savoir qu'il se trouvait à l'intérieur des locaux. Il est armé. On a entendu deux coups de feu. Tout le dispositif a été mis en place pour tenter un dialogue et essayer de le convaincre de laisser tomber les armes", avait indiqué le bourgmestre Jacques Gobert. Peu avant 21h, nous avons appris que l'agent avait finalement mis fin à ses jours.