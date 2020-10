Important déploiement de police à La Louvière: un policier s'est retranché dans le commissariat

"Que se passe-t-il à Haine-Saint-Pierre (La Louvière) ? Un quartier est bouclé et un important déploiement policier", s'interroge David via le bouton orange Alertez-nous. L'avenue de la mutualité et la place Saint-Paul ont été coupées à la circulation. Des policiers ont été déployés dans la rue. Selon nos informations, un policier s'est retranché au sein du commissariat et menace de se suicider. Il se trouve seul. Les forces de l'ordre tentent de négocier avec lui.

Plus d'informations dans les prochaines minutes