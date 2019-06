Important incendie à Anderlues: plusieurs personnes intoxiquées, la piste criminelle envisagée

L'incendie survenu dans un immeuble de six étages à Anderlues dans la nuit de dimanche à lundi serait d'origine criminelle, selon les pompiers intervenus sur place. La police judiciaire procède actuellement aux constatations.



Les pompiers ont été appelés à 1h00 pour un incendie dans un immeuble de six étages de la Cité Jardin du Fief. Le feu a pris dans les caves et s'est propagé jusqu'au sixième étage, ont rapporté les pompiers. Plusieurs personnes ont été secourues mais aucun blessé n'est à déplorer. Seuls quelques occupants ont été légèrement intoxiqués par les dégagements de fumée. Au total, 40 personnes ont été évacuées, dont 19 ont dû être relogées pour la nuit, a indiqué le bourgmestre d'Anderlues, Philippe Tison.

Le plan catastrophe a été déclenché. Une dizaine de camions de pompiers et les services de secours ont été mobilisés.









Photos de Fabian Vanhove