Incendie dans un château à Lobbes

"En passant en voiture j’ai pu constater un important incendie dans une maison à Mont-Sainte-Geneviève (Lobbes). La police et les pompiers étaient déjà sur place", nous indique une internaute via le bouton orange Alertez-nous. Un incendie s'est déclaré à Mont-Sainte-Geneviève, chaussée d'Anderlues vers 15h. Les pompiers de la caserne de Thuin sont intervenus sur place ainsi que plusieurs autres casernes. L'incendie est d'origine accidentelle et n'a fait aucune victime. Le feu s'est déclaré dans un ancien château de la région. On ignore pour l'instant l'origine du départ du feu et l'ampleur des dégâts.



©FabianVanhove



©Alertez-Nous