Violent incendie dans un bloc d'habitations à Mouscron: les habitants vont devoir être relogés (photos)

Un incendie s'est déclaré dimanche en fin de matinée dans une habitation du quartier du Mont-à-l'Eux, à Mouscron. Le feu s'est ensuite communiqué à deux autres maisons. On ne déplore aucun blessé. Trois familles devront être relogées.



Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés dimanche à 11h20 qu'un incendie s'était déclaré dans une habitation située au n°2a de la place Floris Mulliez, dans une quartier du Mont-à-l'Eux à Mouscron. Venant des casernes de Tournai et de Mouscron, trois autopompes, un camion-échelle, un camion-citerne et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur place. A l'arrivée des pompiers, la toiture d'une maison était déjà embrasée. Cette maison se compose d'un rez-de-chaussée et de deux étages avec combles. L'occupante des lieux et ses six enfants avaient pu quitter les lieux. Les proches habitations ont également été évacuées par les services de secours.

Peu après midi, le feu s'est communiqué à la toiture d'une maison attenante. Cette habitation était occupée par une dame et ses quatre enfants. Malgré les moyens déployés, l'incendie a atteint le toit d'une troisième maison qui a été touché, dans une moindre mesure. Cette dernière habitation était occupée par un couple, propriétaire des lieux. Vers 14h00, les trois incendies était maîtrisés. Propriété de l'Agence d'intégration sociale (AIS), les deux premières maisons sont inhabitables tant les dégâts dus au feu, aux fumées et à l'eau sont conséquents. Ces deux habitations avaient fait l'objet de rénovations il y a cinq ans, déjà à la suite d'un incendie.

Venue sur place, la bourgmestre Brigitte Aubert (cdH) a lancé une procédure auprès du CPAS pour que ces deux familles sinistrées soient relogées. Concernant la troisième maison, le couple sera relogé cette nuit en famille. L'incendie est accidentel. Les causes restent cependant à déterminer.