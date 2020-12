Un incendie s’est déclaré ce dimanche vers 12h place Floris Mulliez à Mouscron. Le feu a touché 3 maisons et les habitants vont devoir être relogées, selon nos confrères de SudPresse. Les pompiers sont intervenus avec deux camions et une camionnette. Deux ambulances et un camion d’Ores étaient également sur place. D’importants dégagements de fumée et de flammes étaient visibles.