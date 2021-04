Important incendie dans le centre de Marcinelle: une déviation mise en place

Peu avant 5h ce mardi matin, les pompiers de Marcinelle ont été appelés à intervenir avenue Meurée, dans le centre de la commune, pour un important dégagement de fumée dans une ancienne boulangerie. A l'arrivée des pompiers, tout le premier étage ainsi que l'arrière du bâtiment sont en feu et les flammes se propageaient au bâtiment mitoyen situé à droite. La police a fait évacuer 3 habitations proches et les pompiers, aidés par leurs homologues de Jumet, ont lutté contre les flammes durant une bonne heure avant de se rendre maitres du feu. Une équipe d'Ores, le gestionnaire du réseau électrique, est sur place ainsi que plusieurs équipes de la police locale qui ont bloqué les avenues Meurée, Mascaux et la rue de l'Ange. Une déviation a été mis en place. Les deux bâtiments étant inoccupés, aucun blessé n'est à déplorer.









Photos de Fabian Van Hove