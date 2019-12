Important incendie dans une ferme à Cour-Sur-Heure, les pompiers sont sur place: "Il y en a pour des jours" (vidéo)

Un incendie s'est déclaré ce samedi matin dans une ferme à Cour-Sur-Heure dans la province du Hainaut. "La ferme Marlier est en feu", nous avertit Christine via le bouton orange Alertez-nous.

Le feu s'est déclaré vers 7 heures dans un hangar contenant 15.000 ballots de paille de 500 kilos, selon le major Michel Mean, de la zone de secours Hainaut-Est. Ce premier feu s'est ensuite propagé dans un second hangar contenant du matériel agricole. Une dizaine de veau ont péri dans l'incendie, et d'autres bovins ont pu être sauvés des flammes par les pompiers.

Une trentaine de pompiers est actuellement à pied d'oeuvre, sur place. Les renforts sont arrivés des casernes de Marcinelle, de Thuin, de Beaumont, de Chimay et de Jumet.

"Les pompiers ont des difficultés d’approvisionnement en eau, à cause notamment d'une coupure de la SWDE (gestionnaire d'eau)", poursuit le major Mean. "Il faut pomper l’eau de l’Eau d’Heure (la rivière), mais c'est très compliqué puisque le lac est relativement loin du lieu de l'incendie."

Les pompiers doivent donc acheminer également de l'eau dans des citernes. Le risque de propagation à un troisième hangar est important. "Il y en a pour des jours. On sera probablement encore là demain", conclut le major.





















Photos de Fabian Vanhove