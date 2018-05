Importante coupure de courant sur une partie du Hainaut: "Que se passe-t-il?"

Une grande partie du Hainaut est actuellement touchée par une importante coupure de courant. Cette coupure a débuté ce dimanche vers 20h30. Vous êtes nombreux à nous faire parvenir vos témoignages via le bouton orange Alertez-nous. "Nous n'avons plus de courant depuis 30 minutes, que se passe-t-il?", s'interroge l'une de nos internautes. La coupure concerne de nombreuses entités du Borinage, de la région montoise. Ath, Boussu, Quaregnon, Wasmes, Peruwelz, Jurbise, Dour comptent parmi les communes touchées. On ignore pour l’instant les raisons de cette coupure de courant généralisée mais les récentes intempéries pourraient en être à l'origine. Vincent Loiseau, bourgmestre de Dour, indiquait vers 21h sur sa page Facebook qu'il venait "de contacter un directeur d'Ores au sujet de la coupure de courant en cours. Voici sa réponse: 4 postes Elia à zéro dont celui d'Elouges. Ils font un contrôle de ligne. Si tout va bien, dans 1 heure ça devrait être bon. Nous suivons de près."

Le courant devrait revenir progressivement sur l'ensemble des territoires touchés durant la soirée.