Importante fuite de gaz suivie d'un incendie à Jemappes: "Ils ont évacué tout le quartier"

Une maison, située non loin de la place de Jemappes (Mons), a été soufflée vendredi en milieu d'après-midi par une explosion liée à une fuite de gaz. Un large périmètre de sécurité a été dressé. Les équipes d'Ores ont maîtrisé la situation aux environs de 17h00. C'est un bloc de béton sous la voirie qui a endommagé la conduite de gaz.

Une importante fuite de gaz s'est produite à Jemappes, dans le Hainaut. Suite à cela, une maison à la Voie Berthe a été soufflée par une explosion. De nombreux habitants ont été évacués. "Ma mère a dû sortir très rapidement de son domicile, en pantoufles, nous raconte Valérie, après nous avoir joints via notre bouton orange Alertez-nous. Je suis allée la chercher et là, j'ai constaté que les secours avaient bloqué tout le quartier aux alentours de la place de Jemappes. Plusieurs rues avaient été évacuées. La commune a même ouvert le CPAS pour pouvoir accueillir les gens qui ne peuvent regagner leur domicile".



"Mes voisines et moi avions senti une forte odeur de gaz"

Valérie, qui vit rue de la Perche, avait remarqué qu'il y avait un problème. "Vers 14h, j'ai senti une forte odeur de gaz dans mon habitation, du coup j'ai voulu aérer, nous raconte-t-elle par téléphone. Mes voisines ont constaté la même chose. Puis je suis allée au boulot, et par la suite, on m'a appelée pour me dire que le quartier avait été évacué".





"La moitié de Jemappes a été évacuée"

Selon des témoignages recueillis par notre rédaction, le périmètre d'évacuation est très large. "Cela va de la rue de la Voie Berthe jusqu'à l'avenue du Champ de Bataille, c'est un fameux quartier", nous dit un riverain qui s'est rendu sur place. "La moitié de Jemappes a été évacuée", estime David.





Un bloc de béton a endommagé la conduite de gaz

Les équipes d'Ores, descendues sur les lieux, ont procédé à diverses investigations pour déterminer les causes de la fuite qui a provoqué de fortes odeurs de gaz dans le quartier de la place de Jemappes. Les équipes techniques ont finalement observé qu'un bloc de béton sous la voirie était tombé sur la canalisation de gaz qu'il avait endommagée. Le bloc avait cédé à la suite d'une affaissement de la voirie dont les causes n'ont pas encore été déterminées. La fuite de gaz a été maîtrisée et colmatée peu après 17h00 et le périmètre de sécurité a été levé, a indiqué Ores. L'incident n'a fait aucune victime.