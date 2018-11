Importante panne de courant dans plusieurs communes du Hainaut: que s'est-il passé?

Vous êtes nombreux à avoir contacté notre rédaction via le bouton orange Alertez-nous pour signaler une panne de courant dans différentes communes de la province de Hainaut. "Panne de courant à Anderlues. Que se passe-t-il?", s'est demandé Fred vers 15h30. Un autre alerteur, lui, y a vu "peut-être les premiers effets du blackout".

Contacté par nos soins, Jean-Michel Brebant, le porter-parole d'Ores, gestionnaire du gaz et de l'électricité, confirme une importante panne de courant qui a touché les communes de Fontaine-l'Évêque, Anderlues, Leval-Trahegnies et Mont-Sainte-Geneviève.

"A 15h20, il y a eu un arrêt d'alimentation en électricité au niveau d'un de nos câbles principaux qui alimente plusieurs communes", a-t-il précisé. "Plusieurs milliers de foyers ont été privés d'électricité dans les communes citées, mais à 16h20, il n'y avait plus que 300 clients privés d'électricité. Nos équipes sont intervenues sur place et ont procédé aux différentes manoeuvres pour rétablir la situation au plus vite. Tout était finalement en ordre vers 16h45", a assuré Jean-Michel Brebant.