Importante pollution de l'Escaut dans le Tournaisis

Les eaux de l'Escaut ont été l'objet dimanche matin d'une importante pollution due à un hydrocarbure. L'écluse de Kain a été fermée. La protection civile est attendue sur place.



Cette pollution, qui s'étend sur une dizaine de kilomètres, a été repérée dimanche peu avant 9h00 à hauteur de Vaulx (Tournai). Très rapidement sur place, une équipe des pompiers de Tournai a d'abord tenté de repérer la source de cette pollution. A 13h30, on ignorait toujours d'où vient cet hydrocarbure qui a ensuite traversé la ville de Tournai, puis s'est dirigé vers Froyennes et Kain. Afin d'éviter toute pollution du fleuve en direction de Pecq, puis de la Flandre occidentale, l'écluse de Kain (Tournai) a été fermée. Toute circulation sur l'Escaut est à présent bloquée en amont et en aval de Tournai. Dans un premier temps, les pompiers de Tournai ont procédé à la dispersion de l'hydrocarbure. Face à l'ampleur de cette pollution, la zone de secours de Wallonie picarde a appelé en renfort, vers midi, la protection civile de Crisnée (Liège) spécialisée dans ce type d'intervention.

