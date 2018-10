Incendie de voitures à Charleroi: "Des bruits d'explosion nous ont réveillés cette nuit" (photos)

Un incendie de voitures s'est déclaré la nuit de jeudi à vendredi à Charleroi, rue Bethléem. On ignore l'origine du feu. Aucune victime n'est à déplorer.

Les habitants de la rue Bethléem à Charleroi, ont connu une nuit agitée. "On a été réveillés par des sortes de bruits d'explosion, raconte un témoin, après nous avoir écrit via notre bouton orange Alertez-nous. Je ne sais pas ce que c'était. On est allés voir et on a constaté la présence de la police. Il y avait beaucoup de fumée et le feu était impressionnant".

Les faits se sont produits vers 3h du matin. D'après le témoin des riverains ont été brièvement évacués.

Joints par notre rédaction, les pompiers de Charleroi confirment: "Nous avons été appelés pour plusieurs véhicules en feu, explique-t-on au dispatching. A notre arrivée, deux véhicules brûlaient, il y avait un début d'incendie dans un troisième véhicule ainsi que dans l'annexe d'un bâtiment".

On ignore l'origine du feu et l'étendue des dégâts. Aucune victime n'est à déplorer.