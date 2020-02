Incendie à la cimenterie d'Obourg près de Mons

Un incendie s'est déclaré en fin de nuit à la cimenterie d'Obourg (Holcim), à proximité de Mons en province du Hainaut. Les pompiers sont sur place et tentent de maitriser le départ de flammes, a obtenu confirmation Belga auprès des pompiers. Le feu a pris dans un conteneur utilisé comme vestiaire par le personnel de l'entreprise, mais situé hors de la zone d'exploitation de la cimenterie, rue des Fabriques à Mons. Ce conteneur a été détruit et le vent a poussé les flammes vers un second conteneur. Les pompiers tentent de maitriser l'incendie pour éviter que le foyer ne se répande à d'autres locaux. Les raisons de ce départ d'incendie restent à déterminer.