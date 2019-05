Incendie à Lodelinsart: des policiers pénètrent dans la maison pour sauver les habitants (photos)

Un incendie s'est déclaré dans une maison quatre façades à Lodelinsart dans la nuit de lundi à ce mardi. Les secours ont été appelés vers 1h30 pour un important dégagement de fumée dans la rue de la Croix.



Une équipe de la police se trouvait à proximité et s'est rapidement rendue sur place.



Une fois sur les lieux, les policiers apprennent qu'un couple de personnes âgées se trouve dans l'habitation.



Alors qu'une épaisse fumée se dégage du rez-de-chaussée, les agents passent par l'arrière et pénètrent dans le bâtiment. Ils parviennent à trouver les habitants et les sortent de la maison pour les mettre en sécurité.



Les pompiers de Chimay sont ensuite arrivés et ont pu rapidement maîtriser l'incendie.



Une ambulance et un SMUR ont été envoyé sur place. Les habitants n'ont pas été intoxiqués ni blessés.