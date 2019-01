Une ruelle de Montignies-sur-Sambre en émoi ce jeudi matin: "La maison est tout de même entièrement en feu"

Le feu a pris dans une maison ce matin, à Montignies-sur-Sambre, dans la région de Charleroi. Le dégagement de fumée est important.

Plusieurs habitants de Montignies-sur-Sambre nous ont contactés en fin de matinée via le bouton orange Alertez-nous pour nous signaler un incendie dans la Rue Neuve. "C'est une petite maison qui a pris feu dans la ruelle, pour une raison encore indéterminée", nous confirment les pompiers de la zone de secours Hainaut Est.

On ne connait pas encore l'ampleur des dégâts, mais le dégagement de fumée est assez important. "La maison est tout de même entièrement en feu, et un deuxième bâtiment est également touché", nous précise-t-on. Les pompiers indiquent également qu'une personne a été blessée dans l'incendie. On ne connait pas son état de santé exact.