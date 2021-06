Incendie à Tournai: une maman et sa fille emmenées à l'hôpital

Un incendie s'est déclaré dimanche après-midi dans une maison sociale à Tournai. Les occupantes, une maman et sa fille, ont été intoxiquées et admises en milieu hospitalier. La maman a également été brûlée à divers endroits du corps, a-t-on appris auprès des pompiers.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été avisés dimanche, à 15h25, qu'un incendie s'était déclaré dans une habitation de la Résidence Marcel Carbonnelle à Tournai. Le feu avait pris dans une maison sociale du Logis Tournaisien, une habitation composée d'un rez-de-chaussée et de deux étages. C'est dans le living, situé au 1er étage, que l'incendie a pris naissance.

"Le feu est accidentel. C'est une cigarette, mal éteinte et tombée dans un divan, qui est à l'origine de l'incendie. La maman et sa fille ont eu le réflexe de jeter de l'eau sur ce divan. Cette femme a été brûlée au niveau des mains et des fesses. Cette dame et sa fille, une adolescente, ont inhalé beaucoup de fumées et ont été intoxiquées. Toutes deux ont été prises en charge par les ambulanciers et admises au service des urgences du centre Union de Tournai", explique le lieutenant Harold Vaeskens qui a dirigé l'intervention.

Venant de la caserne de Tournai, une autopompe, un camion-citerne, un camion-échelle, une ambulance et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur place. "Le feu a très rapidement été maîtrisé. Les structures étant en béton, l'incendie ne s'est pas propagé. Il a fallu ventiler cette maison qui reste viable, hormis le living où le feu s'est déclaré", précise l'officier.