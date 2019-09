Incendie d'une usine à Rouen: Jean-Pierre et Anne retrouvent de la suie à Écaussines, est-ce dangereux pour la santé?

Vous êtes nombreux à nous signaler via le bouton orange Alertez-nous des dépôts de suie suspects qui seraient liés à cet incendie d’une usine chimique en France. Vous nous avez envoyé des photos et de nombreuses questions. Alors cette pollution est-elle dangereuse chez nous ?

Jeudi après-midi, Jean-Pierre, habitant d’Écaussines, a fait un constat surprenant. Le filtre de sa piscine était rempli de suie. "Depuis jeudi midi, je ramasse constamment de la suie sur la ligne d’eau de la piscine, explique-t-il. Les filtres sont encrassés depuis jeudi midi, c’était la catastrophe. Là, tout a dû être raclé."

Même constat sur le bord de la piscine, Jean-Pierre a beau frotter, un dépôt noir réapparaît constamment depuis jeudi. "Le ministre français dit qu’il n’y a pas de risque, poursuit-il, mais inhaler de la suie, je ne crois pas que c’est très recommandé. Et donc on peut se poser des questions. Heureusement, il ne faisait pas très beau et très peu de monde était dehors. Mais s’il fait beau, nous on est au bord de la piscine en permanence. Donc là, ça aurait été un peu plus catastrophique."

Pour Jean-Pierre et sa femme, Anne, ces retombées de suie doivent certainement provenir de l’incendie d’une usine Seveso à Rouen. Châssis, murs, sol, voiture, tout est recouvert d’un film noir. "C’est une matière grasse et pénétrante, montre Anne. Il ne nous restera plus qu’à prendre des éponges en espérant que ça n’ait pas eu d’impact sur notre santé à tous."

Le porte-parole des pompiers de la zone de secours Hainaut Est conseille à tous les habitants de rester prudents. "Toute suie est potentiellement nocive effectivement. Même pour un simple feu de maison, y a plein de produits différents de décomposition dans l’incendie. Oui, c’est potentiellement dangereux, quelle que soit la suie." Il rappelle qu’en cas d’incendie, il est vivement conseillé de rester chez soi pour éviter d’inhaler les fumées.