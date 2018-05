Incendie dans un immeuble à appartements à Mouscron: les habitants obligés de sauter dans le vide pour se sauver

Un incendie s'est déclaré dimanche matin dans un immeuble à appartements de Dottignies, dans l'entité de Mouscron. Les occupants ont pu s'échapper du brasier. On ne déplore aucun blessé. Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés dimanche, peu après 04h00 du matin, qu'un incendie s'était déclaré dans un immeuble à appartements de la rue Alphonse Poullet. Venant de Mouscron et d'Estaimpuis, plusieurs véhicules d'intervention et une quinzaine d'hommes ont été dépêchés sur les lieux. Les occupants de cet appartement ont réussi à quitter leur logement en feu en sautant dans le vide, à l'arrière du bâtiment. Ils avaient cependant eu la présence d'esprit de jeter un sol un matelas afin d'amortir leur chute. Personne n'a été blessé. Après avoir fait évacuer l'ensemble de l'immeuble, les pompiers se sont attaqués au feu. Durant l'intervention, deux animaux, un chat et un chien, ont été sauvés. Un canapé (BIEN: un canapé) est à l'origine du sinistre. Les dégâts, dus à l'eau et aux fumées, sont conséquents dans l'appartement.