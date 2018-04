Incendie dans un immeuble au centre de Charleroi: les pompiers évacuent deux personnes coincées dans les derniers étages

Un incendie s'est déclaré dans les sous-sols d'un immeuble à appartements du boulevard Tirou, à Charleroi, ce mardi en début de soirée. Coincées dans les étages, deux personnes ont été évacuées par les pompiers via la nacelle.

Le feu a pris pour une raison indéterminée au niveau -1 d'un bâtiment de sept étages du boulevard Tirou, indique le major Michel Méan, porte-parole de la zone de secours Hainaut-Est.



Des fumées importantes se sont communiquées aux niveaux supérieurs via la cage d'escaliers. Deux personnes, dont une dame âgée, ont été évacuées par l'équipe de pompiers du lieutenant Melchior. Les hommes du feu ont évacué les personnes coincées au troisième et quatrième étage via la nacelle. Elles ne sont pas blessées.



On ignore pour l'instant les causes du sinistre.