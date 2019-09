Incendie dans un manège dans le Tournaisis: "Tous les chevaux ont été évacués et sauvés"

Un incendie s'est déclaré samedi en début d'après-midi dans un manège à Thimougies, dans l'entité de Tournai. Le feu a pris dans un hangar. Les chevaux ont tous été sauvés.



Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés samedi, vers 13h40, qu'un incendie s'était déclaré dans un manège de Thimougies. Venant des casernes de Tournai, Leuze-en-Hainaut et Péruwelz, plusieurs véhicules d'intervention ont été dépêchés sur place.

"Le feu a pris dans un hangar de paille qui abritait également des animaux. Tous les chevaux ont été évacués et sauvés. Actuellement, notre action porte sur la préservation des proches bâtiments", a expliqué le capitaine Vaesken qui a dirigé l'intervention. On ignore pour l'instant les causes de cet incendie.