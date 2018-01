Cauchemar pour un agriculteur de Wanfercée-Baulet: son hangar est parti en fumée, les dégâts sont évalués à 1,2 million € (photos)

Un incendie a ravagé lundi un entrepôt abritant des tonnes de pommes de terre à Wanfercée-Baulet (Fleurus). Le feu a, semble-t-il, pris lors d'une opération de traitement anti-germe. Malgré l'intervention des pompiers, le hangar a été détruit et 4.000 tonnes de patates sont désormais déclassées.



L'incendie s'est déclaré vers midi, dans une exploitation agricole de la rue de Plomcot à Wanfercée-Baulet, indiquent les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est. Les exploitants utilisaient un canon spécial afin de déverser un produit empêchant la formation de germes sur des pommes de terre stockées dans un hangar. Pour une raison indéterminée, cette opération a provoqué un début d'incendie. La toiture a rapidement pris feu et le bâtiment a été détruit malgré l'intervention des hommes du feu. Une camionnette qui se trouvait à proximité a également été endommagée.



On ne déplore pas de blessé, mais les conséquences sont énormes pour l'agriculteur. Selon une première estimation, les dégâts sont évalués à 1,2 million d'euros.