Incendie mortel à La Louvière: un suspect sous mandat d'arrêt

Un suspect a été placé sous mandat d'arrêt après audition par un juge d'instruction à Mons dans le cadre d'un incendie suspect qui s'était produit le 10 juin vers 20 heures dans une habitation située à la rue du Hocquet à la Louvière. Un homme avait perdu la vie dans l'incendie.



L'autopsie du corps de la victime a révélé que la victime serait décédée d'une mort violente, préalablement à l'incendie, a indiqué lundi le parquet de Mons, précisant qu'un suspect, un homme né en 1982 et originaire de Mons, a été placé sous mandat d'arrêt pour meurtre et incendie. La chambre du Conseil de Mons doit statuer sur le dossier le 16 juin. Une autre personne avait été arrêtée dans le cadre du dossier. Elle a été relâchée. Le parquet a encore précisé que des analyses et des devoirs d'enquête sont toujours en cours.