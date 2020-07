Incendie mortel cette nuit à Gosselies

Deux personnes, de 49 et 55 ans, ont perdu la vie cette nuit dans un incendie à Gosselies. Le feu s'est déclaré dans la rue de Ransart aux alentours de 3h du matin. Michel Méan, porte-parole de la zone de secours Hainaut-est nous détaille les circonstances dramatiques de cet incendie:"Quand nous sommes arrivés sur place, les combles étaient complètement en feu. Le voisin du premier étage nous signale qu’il a tenté d’éteindre l’incendie avec un extincteur mais que cela n’était plus possible et que deux personnes étaient coincées dans les flammes à l’intérieur. Pour les causes, c'est beaucoup trop tôt pour les déterminer étant donné que nous n'avons pas pu atteindre la zone du foyer. Il faudra qu'un expert du parquet les détermine."