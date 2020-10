Incendie mortel dans le Tournaisis: le parquet descend sur place

Un incendie s'est déclaré, lundi en fin de matinée, dans une maisonnette de Pecq, près de Tournai. Le feu a fait un mort. La victime, un homme, est une prsonne âgée. Un expert du parquet a été désigné afin de déterminer les causes du drame.





Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés lundi matin peu après 10h00 qu'un incendie s'était déclaré dans une maison de la rue du Major Sabbe à Pecq, près de Tournai. Venant des casernes de Tournai et de Mouscron, deux autopompes, deux camions-citernes, une auto-échelle et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur les lieux. "A notre arrivée sur place, le bâtiment était déjà entièrement embrasé. Il s'agit d'une toute petite maison composée d'un rez-de-chaussée et d'un étage. Nous avons retrouvé le corps sans vie d'un homme dans une pièce au rez-de-chaussée. On ignore pour l'instant l'origine de cet incendie", a indiqué vers 13h30 le lieutenant Picase, qui a dirigé l'intervention. Les causes précises de cet incendie n'étant pas déterminées, un expert a été désigné par le parquet de Tournai-Mons.