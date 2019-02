Incendie volontaire d'un véhicule à Gilly

"Savez vous ce qui s'est passé à Gilly dans la nuit de mercredi à jeudi? Vers 2h on a entendu des bruits assez forts comme si on défonçait un véhicule à coup de masse. Puis, la police et d'autres véhicules sont arrivés. Ça a duré un bonne demi-heure au moins avant que les coups ne cessent", indique Jérôme qui a contacté notre rédaction via le bouton orange Alertez-nous.

Contacté par nos soins, le porte-parole de la police de Charleroi confirme que plusieurs équipes de police sont intervenues vers 2h20 à Gilly, chaussée de Fleurus.

"Nous sommes intervenus pour un véhicule en feu. Les bruits assez forts sont dus à l'intervention des pompiers. L'incendie est volontaire et une enquête est en cours", précise-t-il.