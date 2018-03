Inquiétude à Mouscron: Jordan (11 ans) et Jade (8 ans) portés disparus

Jordan Gamot (11 ans) et sa soeur Jade Gamot (8 ans) sont portés disparus depuis ce mercredi, communique la fondation Child Focus dans un avis de recherche.

Deux avis de recherche ont été diffusés au sujet du garçon d'1 mètre 40, de corpulence normale et aux cheveux châtain foncé, et de sa petite soeur d'1 mètre 32 de corpulence mince et aux cheveux blonds. Les personnes pouvant témoigner sont invitées à prendre contact avec la fondation au numéro 116 000 ou la police au 0800.30.300.