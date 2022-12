Insolite à Charleroi: les passants invités à se confier à Didi... un canari

Un projet original a été mis en place à Charleroi depuis mercredi 14 décembre. Une artiste québécoise, Magali Baribeau-Marchand, est résidente au BPS22 (musée d'art de la province de Hainaut à Charleroi) pour 3 mois. L'artiste y a déposé dans une cellule vide du passage de la Bourse, son canari : Didi.

Dans la frénésie des achats de fin d'année, Magali offre une pause au public, un moment d'échange seul à seul avec l'oiseau. À travers cette expérience, l'artiste évoque aussi le passé minier de Charleroi. Les mineurs emportaient un canari dans la mine, qui, en s'affolant à la perception d'émanations toxiques, annonçait la catastrophe à venir, le coup de grisou.

Un simple fauteuil est posé devant la cage du canari, l'occasion pour les passants qui poussent la porte de lui souffler quelques mots et de confier leurs états d'âmes. Il s'agit d'une expérience sociale et relationnelle. Les passants du passage de la Bourse sont intrigués par cette expérience, une fois à l'intérieur, l'artiste engage aussi un dialogue avec eux et explique sa démarche.

À la fin de l'expérience, l'artiste prend une photo de la personne qui a souhaité se confier ou simplement regarder le canari. Suite à cette expérience, un livre imprimé sortira tout comme une vidéo. Si vous souhaitez rencontrer Magali et Didi, ils se trouvent au passage de la Bourse jusqu’au 21 décembre prochain.

Ce sujet est à retrouver en vidéo dans notre tour des régions du jour.