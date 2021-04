Installation du pont de Gouy-lez-Piéton: la phase finale débute

La deuxième partie du tablier métallique du nouveau pont de Gouy-Lez-Piéton est en cours d’installation aujourd’hui. C’est la partie finale de ce chantier lancé début 2020.

Pour rappel, l’ancien pont avait fait l’actualité en 2019, au mois de mars, quand le SPW et la commune de Courcelles avaient décidé sa fermeture étant donné sa vétusté et son risque d’effondrement. Il en avait suivi toute une série de questionnements sur l’état des ponts en Wallonie. L’ancien pont a été dynamité au mois de décembre 2019.

La commune a été littéralement coupée en deux durant plusieurs semaines, le temps qu’un pont provisoire ne soit construit à quelques mètres de là (il a été construit rapidement après la fermeture du pont initial en mars 2019).

Cette infrastructure temporaire sera démontée une fois le nouveau pont accessible à la circulation.

"Après ça il y aura la réalisation de la partie béton du tablier et la mise en place des garde-corps. Il y a effectivement encore pas mal d’opérations à suivre ce qui nous permettra de réouvrir le pont à la circulation automobile ici à l’automne", nous dit Pierre Poncin, ingénieur au SPW / en charge de la construction du pont.

Le mercredi 28 avril, les équipes du SPW Mobilité et Infrastructures et celles de l’entreprise désignée pour les travaux, la société BAM-Galère, mettront en effet en place la deuxième partie du tablier métallique du nouveau pont de Gouy-lez-Piéton (zone 2 sur le plan ci-après) enjambant le canal Charleroi-Bruxelles et la ligne de chemin de fer attenante.