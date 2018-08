Intempéries à Walcourt: une toiture s’envole, traverse la rue et atterrit chez un voisin (vidéo)

A Laneffe, des toitures ont été arrachées et des arbres sont tombés la nuit dernière, durant les orages. Les pompiers intervenaient encore en début d'après-midi. Des habitants évoquent une tornade.

Nos reporters Sébastien Prophète et Benjamin Vankelst se sont rendus à Laneffe, dans l’entité de Walcourt. Là-bas, plusieurs dizaines de mètres de toiture ont été soufflées par les vents violents dans la nuit de jeudi à vendredi. Ce qui ressemble bien à une tornade a touché une ferme- château aux alentours de 2h du matin emportant la structure du bois et les ardoises. "Ca soufflait, j’avais l’impression que dans la chambre il y avait de la pression dedans, explique Jordan Masschelein, l’occupant de la ferme-château. C’est impressionnant". Danielle Goyens, propriétaire de la ferme-château, abonde en ce sens. "Je n’ai jamais vécu cela de ma vie. Je ne souhaite ça à personne. C’est une tornade et le vent soufflait bien à 160Km/h. Incroyable!"

D’après les habitants, la tornade aurait traversé une partie du village arrachant les arbres sur son passage et emportant plusieurs toitures dont celle d’Huguette, surprise dans son sommeil. Elle témoigne: "J’ai entendu un gros bruit de souffle. A mon avis, c’est quand la toiture s’est envolée. En regardant par la fenêtre, j’avais l’impression d’être dans la mer tellement il y avait de l’eau, du vent et des éclairs partout de toutes les couleurs. C’était la fin du monde".





Des solutions d'hébergement apportées

Au milieu de la nuit, la toiture d’une autre maison s’est envolée avant d’atterrir de l’autre côté de la rue, dans la cour d’un voisin. "On a regardé par la fenêtre et on a vu une sorte de tornade blanche. On ne voyait plus à deux mètres. D’un coup, on a vu une grosse masse sombre et c’était la toiture du voisin qui a traversé la rue", fait savoir Guillaume Latour, riverain.

Les autorités communales de Walcourt prennent les dispositions nécessaires pour héberger les habitants qui en ont besoin.