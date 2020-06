Intervention de police aux Bons Villers: il y aurait des blessés

Un témoin nous a signalé via notre bouton orange Alertez-nous des coups de feu ce dimanche dans la rue de la Vallée aux Bons Villers, vers 12h30. Notre correspond local s'est rendu sur place. Il nous indique que des policiers de la zone locale Brunau sont intervenus pour un différend familial violent. Selon lui, un civil est blessé par balle et un policier est blessé. Nous n'en savons pas plus sur leur état de santé.

Deux ambulances et un SMUR ont été envoyés sur place, ainsi que la grande échelle des pompiers car l'habitation où se serait déroulé le différend est un appartement à l'étage.

Un périmètre de sécurité a été établi, le parquet descend sur place. Le procureur du roi communiquera par la suite.

Selon des témoignages de riverains recueillis par nos équipes dans le quartier, il semble que le différend concerne un couple. L'homme et la femme se partageraient la maison, un étage chacun. La police a été appelée ce dimanche pour une dispute.