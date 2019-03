Jason et son chien Max, sauvés des eaux froides du canal du Centre à Thieu… par un héros anonyme

Jason promenait son chien mercredi passé le long du canal du Centre à Thieu, quand l’animal est tombé dans l’eau. L’homme a plongé pour aider Max à remonter mais ils se sont retrouvés bloqués tous les deux, indique Sudpresse. Heureusement, un promeneur passait par là.

Jason n’a pas hésité une seconde. Quand il a vu son chien en difficulté dans le canal, il a enlevé ses chaussures et sa veste et il a plongé à l’eau. Mais le rebord était trop haut, il ne pouvait donc pas remonter. Le Maurageois s’est donc retrouvé coincé dans les eaux très froides du canal avec son chien.



Sa compagne qui était présente a bien tenté de leur venir en aide, en vain. Elle s’apprêtait à appeler les secours quand elle a vu un autre promeneur avec son chien. L’homme a réussi à aider les deux malheureux à regagner la berge. Jason l’a évidemment remercié mais ce n’est qu’après quelque temps qu’il s’est rendu compte de la gravité de la situation. Sans son intervention, Jason et son chien auraient pu perdre la vie.



Aujourd’hui, l’habitant de Maurage recherche le bon samaritain, dont il ne connaît même pas le prénom, sur les réseaux sociaux. Il souhaite le remercier dignement.