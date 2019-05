Jean-Gabriel Matterne condamné à 20 ans de prison pour l'assassinat de sa maîtresse enceinte de lui

La cour d'assises du Hainaut a rendu son verdict, jeudi, dans le procès du Montois Jean-Gabriel Matterne, coupable d'avoir assassiné Tay Cruz, sa maîtresse brésilienne enceinte de ses oeuvres, le 8 mai 2017 à Bléharies. Il écope d'une peine de vingt années de réclusion criminelle. Les jurés ont retenu des circonstances atténuantes dans son chef, à savoir l'absence d'antécédents judiciaires de nature correctionnelle, un début d'amendement entamé lors de la détention préventive et le fait qu'il verse de l'argent à la famille de la victime.



Le 8 mai 2017, il a drogué sa maîtresse après avoir mis des somnifères dans son jus d'orange. Il l'a ensuite embarquée dans sa voiture pour se rendre en France. Ne se rendant pas compte qu'il était en Belgique, il s'est arrêté près d'un bois à Bléharies, à quelques mètres de la frontière. Il s'est mis derrière la jeune femme, assise sur le siège convoyeur, et l'a étranglée avec un câble électrique. Il a ensuite jeté le corps dans un fossé et bouté le feu au cadavre. Il est rentré chez lui.