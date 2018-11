Jemappes: un incendie dans une voiture se propage à un bâtiment

Un incendie a pris dans une voiture, cette nuit à Jemappes, a-t-on appris via le bouton orange Alertez-nous. Il n’y a pas de blessé.



Le feu a démarré dans une voiture et s’est ensuite propagé à un autre véhicule et à une façade. Il n’y a pas de victimes mais quelques dégâts matériels. D’après les pompiers de Mons qui confirment l’information, la façade et la toiture de l’habitation ont été endommagées sur deux mètres. L’incendie a été rapidement maîtrisé.