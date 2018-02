Jeune fille agressée à la gare de Marchienne-au-Pont: reconnaissez-vous ces hommes? (Vidéo)

À la requête du Parquet de Charleroi, la police nous demande de diffuser l'avis suivant :

Le jeudi 12 octobre 2017, vers 20h20, à Marchienne-au-Pont, une jeune femme s'est fait agresser alors qu'elle attendait son train à la gare.

Deux individus, numérotés 1 et 2, se trouvent sur le quai n° 1. Ils remarquent une jeune femme qui est assise un plus loin. Ils l'observent à distance, puis quittent les lieux.



Peu de temps après, un troisième individu apparaît sur les caméras de surveillance avec une boîte de chocolat à la main. Il met au point une stratégie avec un complice qui n'apparaît pas à l'image.

L'individu n° 3 accoste la jeune femme en lui proposant un chocolat pour la distraire.

Puis, il tente d'arracher le GSM que la victime tient en main. Mais elle ne se laisse pas faire et se défend du mieux qu'elle peut.



Le voleur est alors rejoint par un complice, l'individu n° 1. À deux, ils parviennent à dérober le GSM et les écouteurs de la jeune victime et prennent la fuite en s'encourant.



Peu après les faits, L'individu n° 3 revient sur les lieux, vêtu cette fois, d'une chemise rouge à carreaux, et quitte les lieux rapidement avant l'arrivée de la police.



DESCRIPTION DES SUSPECTS



L'individu n° 1 est également un homme âgé de 25 à 30 ans. Il a les cheveux bruns foncés et porte une barbe. Au moment des faits, il était vêtu d'une veste doudoune foncée à capuche, d'un pantalon en jean bleu et une casquette noire avec un logo blanc.







L'individu n° 2 est vêtu d'un pantalon en jeans bleu, de baskets blanches, d'une veste noire avec des coutures et l'intérieur de la capuche jaune ou vert fluorescent. Il portait une casquette gris et noir.







L'individu n° 3 est un homme âgé de 25 à 30 ans. Il porte un bouc fin et une moustache foncée.

Au moment des faits, il portait une veste foncée, un pantalon foncé et une casquette noire avec un logo blanc.







Si vous reconnaissez ces individus ou si vous avez des informations sur ce fait, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800 30 300. Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu