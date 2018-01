Jimmy rénove et loue à bas prix des maisons à Charleroi, mais l'une d'elles a été saccagée: "Regardez-moi ça !"

Mauvaise surprise pour ce propriétaire de Dampremy, dans la région de Charleroi. Ce week-end, il a retrouvé l'une des maisons saccagée par les locataires. Il a posté les images sur Facebook et c'est rapidement devenu viral: 400.000 personnes ont vu son coup de colère.

En voyant les images, on comprend mieux pourquoi… Jimmy Clève, le propriétaire, louait une petite maison, 300€ par mois, à un couple émargeant au CPAS. Aujourd'hui, il ne peut que constater les dégâts. La maison croule sous les détritus, tout est cassé et sale.

"Tout avait été refait: nouvelle douche, nouvelle toilette… et regardez-moi ça", avait-il dit dans la vidéo sur le réseau social.

Certes, les petites maisons ouvrières rachetées, rénovées et louées à bas prix par Jimmy dans cette ruelle de Dampremy ne paient pas de mine. Mais le marché locatif est saturé et à 300€, difficile de trouver mieux.

"Je ne suis pas un marchand de sommeil, c'est une petite maison avec une cave, un jardin, un grenier, et c'est 300€ par mois", nous a-t-il confié.

En attendant, Jimmy croule sous les dettes, à cause des factures qui s'accumulent. Plus de 10.000€ pour une facture d'eau ! Ce multipropriétaire ne supporte plus l'impunité dont bénéficieraient les locataires désargentés.

"Les impôts nous bloquent les comptes car les propriétaires des commerces que je loue à Charleroi ne paient plus les précomptes. On les laisse faire. Mais moi, comme j'ai des biens, les huissiers viennent sonner".