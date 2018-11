Jordan a disparu à Mons: avez-vous vu cet homme ?

A la demande de madame la juge d’instruction Dierick à Mons, nous publions l'avis suivant:

Dans le cadre de la disparition de Jordan Dewilde dans la nuit du 9 au 10 octobre 2018 à Mons, les enquêteurs cherchent à identifier cet homme.



Il a été filmé en compagnie de Jordan entre 2h00 et 3h00 du matin sur la route de Mons à Quaregnon au lieu-dit "4 Pavés" et à Wasmuel au carrefour du McDonald’s. Cet homme est de corpulence forte. Il portait un pantalon foncé, une veste claire et une casquette. Il était en possession d’un grand sac à dos.

Si vous êtes cet homme ou si vous le reconnaissez ou si vous avez des information concernant la disparition de Jordan Dewilde, veuillez prendre contact avec les services de police.

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.