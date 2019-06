Josiane et Freddy, un couple de sexagénaires de Morlanwez, inculpés pour avoir séquestré et violenté un sans-abri pendant plusieurs années

Josiane et Freddy ont comparu devant un juge d'instruction en fin de semaine dernière.

Une sombre affaire de séquestration et mauvais traitement vient d'être mise à jour à Morlanwez, dans la rue Vanrôme. Josiane et Freddy, 60 et 61 ans, ont été entendus par un juge carolo vendredi dernier, révèlent les journaux du groupe Sud Presse.

Ils sont inculpés pour détention illégale et arbitraire, traitements dégradants, coups et blessures, fraude informatique et abus de confiance. Le couple nie les faits mais a été placé sous mandat d'arrêt.

La victime est apparemment un SDF que Josiane et Freddy avaient proposé d'héberger il y a 5 ans. Mais visiblement, leur élan de solidarité a peu à peu tourné en maltraitances, et la victime était apparemment été sous l'emprise morale des sexagénaires.

Il y a une seconde victime du couple : Myriam. Elle était hébergée depuis quelques mois par le couple car son logement était devenu insalubre.