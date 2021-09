"On en profite, ça fait du bien": après deux ans, Morlanwelz retrouve sa journée sans voiture

La journée sans voiture n'est pas propre à Bruxelles. Dans le Hainaut, la ville de Morlanwelz a la sienne depuis de nombreuses années. Une tradition à laquelle les habitants sont très attachés.

De puis 5h ce matin, le centre de Morlanwelz est interdit aux voitures. La ville organise aujourd'hui sa 12e édition de la journée sans voiture. "C'est agréable, on peut rouler sans problème" raconte une riveraine.

Les voitures absentes, les habitants s'en donnent à cœur joie sur leurs vélos, rollers, trottinettes ou même...à cheval ! "Dans ma jeunesse j'allais en vacance dans une ferme et j'allais sur le chariot du fermier" se rappelle Louise, "aujourd'hui je vais réessayer ça" dit-elle, assise dans une calèche qui lui rappelle visiblement beaucoup de souvenirs.

Cette journée sans voiture est la première depuis deux ans, l'édition de l'année dernière ayant été annulée à cause du Covid, les Morlanwéziens n'en sont que plus ravis de se retrouver. "Nous n'avons pas eu de carnaval, l'année passée il n'y a pas eu de journée sans voiture donc on en profite, ça fait du bien" raconte une cycliste avec le sourire.

Ateliers de maquillage ou sculpture de ballon, la ville a prévu de quoi occuper les enfants qui peuvent s'amuser en toute sécurité. "Il y a moins de pollution et moins de danger pour nous" se réjouit une petite fille sous son maquillage de fée.

Une autre "journée sans voiture" est organisée aujourd'hui à Saint-Ghislain.