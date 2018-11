Julien énervé par l'image écornée des gilets jaunes après les scènes de violence: "Ces casseurs n'ont rien à faire avec nous"

Plusieurs barrages filtrants étaient encore organisés de façon pacifique sur le territoire du Hainaut, vendredi matin, dans le cadre de l'action "gilets jaunes". La plupart des participants prennent leurs distances avec les violences observées ces derniers jours.

Julien participe au mouvement des gilets jaunes présents pour bloquer le site du Cora de La Louvière, ce vendredi matin. Au micro de notre journaliste, il a expliqué quel était son objectif aujourd'hui.

"Eviter que les gens n’aillent consommer durant le Black Friday. Ce sont les 21% de TVA qui ne rentreront pas dans les caisses de l’Etat. Les gens vont foncer sur la surconsommation. Ce qu’on demande aux citoyens, c’est de nous comprendre. On plaide la cause pour eux. On est là en tant que pacifistes. On n’est pas là pour faire la guerre comme certains peuvent le revendiquer. Ces casseurs n’ont rien à faire avec nous. Je tiens encore à le signaler aux citoyens. Ces casseurs ne font pas partie du mouvement gilets jaunes".